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Иностранные студенты спросили Игоря Васильева о спорте и вакцинации

Михаил Смирнов Власть, Выбор редакции, Главное, Новости

Губернатор Кировской области Игорь Васильев ответил на вопросы иностранных студентов, выбравших Вятку для получения высшего образования. Более двух десятков молодых людей, собравшихся на встречу в «Инженериуме» ВятГУ, представляют разные страны. В их числе Республика Конго, Германия, Туркменистан, Таджикистан, ряд других.

Иностранные студенты спросили Игоря Васильева о спорте и вакцинации

— Всего в новом учебном году в Кировской области учится около тысячи студентов-иностранцев, — отметил Игорь Васильев. — И это здорово, что они они выбрали именно наш регион для того, чтобы провести здесь — интересно и с пользой — свои студенческие годы.

Иностранные студенты спросили Игоря Васильева о спорте и вакцинации

Студенты интересовались вопросами трудоустройства в России (на время учёбы и, возможно, по её окончанию), возможностью прохождения вакцинации и занятия «редкими для Вятки» видами спорта (например, различными единоборствами).

Иностранные студенты спросили Игоря Васильева о спорте и вакцинации

Также главу региона спросили о том, какие профессии могут быть востребованы в Кировской области через 5 лет. Игорь Васильев ответил, что кардинально запрос на профессии вряд ли изменится. Всё также будут очень нужны учителя, врачи, работники сельского хозяйства, представители науки и вообще профессионалы в своих сферах.

Иностранные студенты спросили Игоря Васильева о спорте и вакцинации

Кстати, помимо вопросов и ответов, студенты представили на встрече и свои таланты — в пении, народных танцах и кулинарии (представив свои национальные блюда).

Иностранные студенты спросили Игоря Васильева о спорте и вакцинации

Иностранные студенты спросили Игоря Васильева о спорте и вакцинации

Иностранные студенты спросили Игоря Васильева о спорте и вакцинации

Иностранные студенты спросили Игоря Васильева о спорте и вакцинации

Кроме того, один из участников мероприятия, приехавший в Киров из Конго, прочёл стихи (на родном языке) о своей стране и её народе. Их молодой человек сочинил буквально накануне встречи.

Фото: Александр Папырин

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Михаил Смирнов