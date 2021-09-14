Иностранные студенты спросили Игоря Васильева о спорте и вакцинации

Губернатор Кировской области Игорь Васильев ответил на вопросы иностранных студентов, выбравших Вятку для получения высшего образования. Более двух десятков молодых людей, собравшихся на встречу в «Инженериуме» ВятГУ, представляют разные страны. В их числе Республика Конго, Германия, Туркменистан, Таджикистан, ряд других.

— Всего в новом учебном году в Кировской области учится около тысячи студентов-иностранцев, — отметил Игорь Васильев. — И это здорово, что они они выбрали именно наш регион для того, чтобы провести здесь — интересно и с пользой — свои студенческие годы.

Студенты интересовались вопросами трудоустройства в России (на время учёбы и, возможно, по её окончанию), возможностью прохождения вакцинации и занятия «редкими для Вятки» видами спорта (например, различными единоборствами).

Также главу региона спросили о том, какие профессии могут быть востребованы в Кировской области через 5 лет. Игорь Васильев ответил, что кардинально запрос на профессии вряд ли изменится. Всё также будут очень нужны учителя, врачи, работники сельского хозяйства, представители науки и вообще профессионалы в своих сферах.

Кстати, помимо вопросов и ответов, студенты представили на встрече и свои таланты — в пении, народных танцах и кулинарии (представив свои национальные блюда).

Кроме того, один из участников мероприятия, приехавший в Киров из Конго, прочёл стихи (на родном языке) о своей стране и её народе. Их молодой человек сочинил буквально накануне встречи.

Фото: Александр Папырин