Интересно знать — разновидности и особенности современных масел для авто

Каждому владельцу автомобиля известно, что двигатель – сердце машины, и его ремонт или замена может встать в сумму, равную практически половине стоимости всего автомобиля. Именно поэтому очень важно тщательно и правильно заботиться о двигателе – регулярный уход существенно продлевает его рабочий ресурс. Моторное масло необходимого качества – важнейший фактор стабильной и продолжительной работы всей системы.

На современном рынке выбор масел попросту огромен – это существенно усложняет задачу выбора жидкости, особенно с учетом того, что на дороги выезжают не только новые салонные авто, но и достаточно старые автомобили, которые служат своим владельцам уже не один десяток лет. Неопытные автовладельцы часто затрудняются с выбором, так как далеко не каждый знает, какое масло действительно будет защищать мотор, а какое только на время уменьшит износа. Сегодня мы постараемся дать вам основную исчерпывающую информацию о маслах и их маркировках.

Как читать маркировку и что она вообще обозначает

Современные производители выпускают широкий ассортимент жидкостей любого типа с различными характеристиками. Не стоит покупать масло только по марке, так как линейки у многих производителей схожи, как и свойства жидкостей. Наиболее надежный способ купить автотовары в Минске для двигателя – это изучить маркировку на упаковке.

Первой всегда указывается классификация по системе SAE – она отображает температурные характеристики и сезонность жидкости. Если в маркировке только цифры, значит, масло рассчитано на использование в теплое время года. Наличие буквы W уже указывает на зимнюю сезонность и допустимые для эксплуатации минусовые температуры, например W30, W40 и пр. Также существуют всесезонные масла с двойной маркировкой 5W-30, 10W-40 и т.д. Цифры после буквы W нужно читать так: от цифры отнимайте 35, и получите данные о минусовой температуре

Также важна маркировка по системе API:

Для дизеля существует несколько классов: CS для легковушек до 1984 года, CE для машин 1984-1991 года, CF для машин младше 1991 года.

Для бензина маркировки следующие: SF для машин до 1988 года, SG для авто 1989-1994 года, SH для младших и современных авто.

Поговорим об основах моторных масел

Минеральные масла – наиболее недорогие, так как изготавливать их просто. Сырая нефть очищается от органики и примесей и обогащается пакетом присадок. Такое масло отрабатывается очень быстро, его часто нужно менять, оно не имеет высоких смазывающих и моющих характеристик. Полусинтетические масла стоят чуть дороже и служат дольше благодаря синтетическим компонентам. Полностью синтетические масла хоть и дорогие, но при этом отрабатываются медленно, защищают и очищают двигатель, и могут работать в широком диапазоне температур.