Из-за коронавируса в России отменили массовые мероприятия

4 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила об отмене массовых мероприятий по всей стране. Причина – резкий рост заболеваемости COVID-19.

На 4 октября количество вновь выявленных случаев коронавируса в России составило 25 781. Это рекордная цифра с января. За сутки от ковида скончались 883 россиянина. Количество летальных исходов также держится на рекордных цифрах уже несколько дней подряд.

Отметим, что в Кировской области заболеваемость ковидом также выросла с начала сентября, однако не так сильно, как в соседних регионах. Поэтому власти пока не вводят дополнительные ограничения, рассчитывая на сознательность граждан и бизнеса.

Как пояснили в Роспотребнадзоре чуть позже, никаких дополнительных ограничений не вводилось. Массовые мероприятия в России отменены с июля. Анна Попова лишь напомнила россиянам об этом. Пока что решения о введении дополнительных мер защиты от ковида принимают главы регионов.