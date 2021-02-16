Известный диетолог назвала 5 привычек, мешающих похудению

Диетолог Елена Кален рассказала, какие привычки из детства мешают похудеть во взрослом возрасте. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Привычка №1. Всегда доедать

Доедать до конца, даже если сыт, — ритуал родом из детства. Заботливые мамы и бабушки требуют, чтобы тарелка после еды оставалась чистой. Ведь еду выбрасывать нельзя. В результате еда через силу становится привычкой, которая приводит к лишнему весу.

Как бороться: учитесь вовремя останавливаться и не заставляйте детей доедать все до последней крошки. Или уменьшите порции. Если жалко выбрасывать еду, отдайте ее животным.

Привычка №2. Пить чай со сладостями

Тем, кто съел первое и второе, в награду полагаются конфеты. В итоге формируется очень неполезная привычка заканчивать сладким каждый прием пищи. Переедание становится причиной прибавки веса.

Как бороться: есть сладкое до обеда. А после обеда — пить чай без вкусняшек.

Привычка №3. Есть все с хлебом

В прошлом, когда люди много работали физически, а рацион был скудным, это была полезная привычка. Хлеб позволял наесться досыта. Сейчас пара кусочков хлеба становится теми самыми лишними калориями, из которых формируется лишний вес.

Как бороться: если хочется хлеба, выбирайте хлеб из цельнозерновой муки или хлебцы. Не закусывайте хлебом блюда с картофелем — они и так достаточно сытные.

Привычка №4. Обед из трех блюд

Первое, второе и третье — это слишком плотный обед для современных офисных работников, ведущий малоподвижный образ жизни. Переедание может вызвать не только ожирение, но и проблемы с ЖКТ.

Как бороться: ешьте до насыщения и останавливайтесь вовремя. Не хотите суп — не ешьте суп. Наелись супом — не ешьте второе.

Привычка №5. Перекусывать бутербродами с колбасой

Многим из нас в детстве давали с собой на обед бутерброд — хлеб, масло и толстый ломоть колбасы сверху. Голод утоляет хорошо, однако ничего полезного в этом нет, особенно для детей. В колбасах много соли и вредных жиров, которые в сочетании с хлебом могут вызвать вздутие кишечника.

Как бороться: вместо бутерброда взять фрукты, сухофрукты или нежирный йогурт. Если принципиально съесть именно бутерброд, то он должен быть из цельнозернового хлеба с рыбой или нежирным мясом.