К выходным в Кирове похолодает до -16 градусов

К последним выходным февраля в Кирове похолодает до -16 градусов. Такой прогноз погоды сделали метеорологи-любители.

Зима так просто не уйдет. По данным паблика «Любительская метеорология в Кирове», похолодание начнется 24 февраля. Ночью температура воздуха упадет до -8 градусов, днем будет около -2. При этом ливневые снегопады продолжатся.

В ночь на пятницу по области похолодает до -16 градусов. Днем воздух прогреется до -5. Однако из-за сильного ветра ощущаемая температура будет ниже.

Ночь на субботу также будет холодной – до -15 градусов. Зато ветер сменится на южный, и вновь начнет теплеть.

В воскресенье, 27 февраля, погода будет вполне комфортной – до -4 ночью и до -6 днем.

По предварительным прогнозам, поле теплого февраля жителей Кировской области ждет не мене теплый март и ранняя весна.