К юбилею города в Кирове капитально отремонтируют фасады 153 домов

К 650-летию города в Кирове капитально отремонтируют фасады 153 многоквартирных домов.

Все технические решения обсуждались на рабочей группе. В неё вошли вошли представители министерства энергетики и ЖКХ, Фонда капремонта, городской администрации.

Комиссия принимала решение, какие именно работы необходимо проводить. Так, фасады некоторых домов отштукатурят и покрасят. В исторической части при ремонте сохранят исторический облик зданий. На домах, где возможно применить современные технологии, смонтируют вентилированные утепленные фасады. Цветовую гамму определяют власти города.

До конца года планируется отремонтировать фасады 81 дома. Уже завершены работы на Октябрьском проспекте, 119, ул. К.Маркса, 80, ул.Спасской, 20, ул.Герцена, 20 и ул.Преображенской, 69. Сейчас ремонт ведётся ведётся на Октябрьском проспекте, 70, ул.Преображенской, 23 и 25, ул.Московской, 3, ул.Труда, 22а и ул.Пролетарской, 26.

По остальным домам идут проектные работы и размещаются заявки на проведение электронного аукциона для выбора подрядной организации.