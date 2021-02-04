Как купить через интернет букеты и корзины с цветами

Сейчас каждый второй покупает цветы в интернете: это быстро, удобно и недорого. Не нужно метаться в поисках хорошего цветочного магазина, проще купить цветы в интернете, например, для мамы или любимой женщины. Достаточно выбрать букет на онлайн-сервисе, сделать заказ и оплатить, например, вот здесь. Всего за несколько часов курьер доставит букет женщине, которой точно понравится такой подарок. При этом цветы останутся свежими и красивыми, флористы в онлайн-магазинах тщательно следят качеством поставляемого товара.

Из плюсов такой покупки:

хороший ассортимент;

свежие цветы;

хорошие цены: онлайн-магазины отказываются от посредников;

анонимная доставка при необходимости.

Сейчас популярны цветы в корзинах. Их дарят на юбилей, свадьбу, рождение ребенка или крестины. Оформление такой композиции имеет свою изюминку, поэтому их заказывают довольно часто.

Преимущества такого оформления:

Хороший вид. Стебли скрыты плетением, а вот головки видны во всей красе.

Такой букет удобно переносить с места на место при помощи удобной ручки.

Не нужна ваза для хранения. На дно корзины флористы кладут влажную губку, которая не дает букету завянуть.

Букеты в корзине можно корректировать: добавлять новые или убирать уже увядающие бутоны. В корзину с цветами часто включают редкие растения, имеющие тонкие и короткие стебли. В обычных букетах они бы просто не смотрелись. Наконец, корзины чаще всего выполнены из красивых материалов, что делает композицию гармоничной.

Сейчас на флористическом рынке хороший выбор цветочных корзин, например таких, как тут. Растения для такой композиции можно использовать любые, начиная от ярко-красных роз и заканчивая белоснежными ромашками.

Из каких цветов чаще всего составляют такие крупные композиции:

лилии;

розы;

альстромерии;

герберы;

хризантемы;

полевые растения в зависимости от сезона, например, ромашки, колокольчики и другие.

Флорист по желанию покупателя может включить и другие растения, если они хорошо сочетаются друг с другом.

Корзины для цветов также могут быть разными. Их изготавливают из соломы, лозы, полиамида или даже иногда, в редких случаях, из металлического прута. По желанию покупателя ее украшают декором в виде лент, стразов, кружева или перьев. Размер тоже может быть любым, начиная от маленьких миниатюрных корзиночек и заканчивая большими для нескольких десятков, сотен цветков и более.

Цветочная корзина – это хороший подарок для мамы, бабушки, сестры или подруги. Любая женщина растает на глазах, увидев ранним утром на прикроватной тумбочке корзину с ромашками или белыми розами. Корзина с цветами – это разговор о любви без слов. Букет в таком оформлении стоит заказать для того, чтобы порадовать своего близкого человека и рассказать ему о своей любви.