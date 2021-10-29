Как не ошибиться при покупке б/у деталей для автомобиля?

Автолюбители знают, что запчасти для ремонта автомобиля дороги, и в первую очередь это касается оригиналов. В качестве одной из альтернативы используются запчасти с авторазборок. Д

Автолюбители знают, что запчасти для ремонта автомобиля дороги, и в первую очередь это касается оригиналов. В качестве одной из альтернативы используются запчасти с авторазборок. Детали, бывшие в использовании стоят в разы дешевле, что и привлекает многих покупателей. Но так ли безопасна данная продукция? В этом решили разобраться специалисты торговой площадки Internetcars.

Обращаем внимание на важные моменты

Оптика. Эта категория выгодна представлена в интернет-магазинах. Но если наблюдаются потертости, стоит отказаться от приобретения. Такую проблему не всегда решает даже профессиональная полировка;

Запчасти кузова. Опасно покупать подержанные двери, бампера, крышки капота, крылья. Эти компоненты часто страдают при столкновении, и если ремонт проведен без соблюдения правил, могут оказаться непригодными;

АКПП. Выбирая между новой и подержанной АКПП, часто принимается решение в пользу второго варианта. Однако, чтобы убедиться в работоспособности узла, стоит провести испытания в реальных условиях. Особое внимание нужно обратить на степень плавности переключений. Наличие шума должно насторожить потенциального покупателя;

Помпы, термостаты, радиаторы. Данные компоненты б/у не стоит приобретать. Некоторые недобросовестные продавцы могут предложить компоненты, уже почти отработавшие ресурс, поэтому детали прослужат совсем недолго;

Двигатель. К покупке данного узла нужно отнестись со всей ответственностью. Двигатели б/у продаются как целиком, так и по частям. Если вы видите подтеки масла на прокладках, отложения на крышке, не стоит брать такой двигатель. Хорошо, если можно проверить двигатель в работе. Также стоит осмотреть свечи зажигания. Если предстоит покупка дизельного узла, необходимо обратить внимание на наличие шума и треска в работе. Только отсутствие шумов свидетельствует о рабочем двигателе, который еще может прослужить какое-то время;

Запчасти ходовой части автомобиля. Разница между новыми и подержанными деталями этой категории может составлять 40%. Тем не менее, не стоит ориентироваться только на экономию. Нужно исключить запчасти с потеками, ржавчиной и трещинами, ибо это опасно для автомобиля и водителя.

Потенциальные покупатели б/у запчастей не должны бояться задавать вопросы продавцу. Им обязаны рассказать, в каких условиях эксплуатировались и хранились запчасти. Если детали хранятся на складе давно, нужно узнать, сколько времени не эксплуатировались.

Брать или не брать: советы специалистов

В результате собственных исследований, специалисты пришли к выводу, что запчасти б/у могут использоваться, но с учетом рекомендаций, которые были приведены выше. Такие запчасти могут составить конкуренцию оригинальным, но в ограниченных рамках. Нужно понимать, что ресурс деталей отчасти отработан и невозможно дать гарантию, что запчасть будет долго и надежно служить. Исключение составляют некоторые детали оптики, запчасти интерьера салона, значки и прочие незначительные элементы.