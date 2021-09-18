«За повышение благосостояния народа»: как проходили выборы на Вятке 47 лет назад

Портал «Пешком по Вятке» опубликовал подборку надписей, которые оставляли на выборных бюллетенях жители Кировской области. Информация взята из архивов за 1974 год. Судя по документам, в те годы избирательная кампания была делом весьма увлекательным…

16 июня 1974 года кировчане голосовали за кандидатов в Верховный Совет СССР. По итогам выборов только в Ленинском районе было обнаружено 470 надписей на бюллетенях. Среди них были как записки патриотического содержания и наказы от избирателей, так и критические и даже хулиганские надписи.

В патриотических записках кировчане желали здоровья Леониду Брежневу, голосовали за мир во всем мире и повышение благосостояния народа».

«Пусть наш депутат работает добросовестно, как требует советский народ», «Спасибо Советской нашей Родине, что дала нам хорошую жизнь, постараемся еще лучше работать, чтобы наша Родина была крепка и могуча», — говорилось в записках.

Самой большой группой надписей были наказы кандидатам. Среди них встречались как общие, так и именные, адресованные конкретным избранникам просьбы о ремонте дорог, детсадов и повышении зарплат.

«Надо выбирать больше молодежи», «Надо, чтоб у нас было поменьше напыщенности, а больше по-деловому», — комментировали свой выбор жители Кирова. Другие писали: «За Вас, Александра Михайловна, отдаю свой голос. Прошу Вас обратить внимание на нашу общую просьбу жителей слободы Зиновы: построить дорогу. К нам можно добраться только на вертолете», «Избиратели, проживающие по адресу: Калинина, д. 67а, просят ускорить ремонт дома», «Избиратели участков № 3/3, 28/28 и др. просят советское правительство об увеличении ставок мед. работникам».

Критических записок работники архива насчитали 56. Все они были очень эмоциональны, а в некоторых содержались предложения по устранению недостатков.

«Когда же, наконец, будет улица Хлыновская проезжей и проходимой? Ведь это позор, безобразие. Неужели она останется неблагоустроенной еще 600 лет?», «Почему нет мяса?», «Строже принимайте меры к пьяницам и тунеядцам», «Мы все избираем, а в магазинах ничего нет», — писали участники голосования.

Откровенно негативных записок было меньшинство – всего 43. Однако они в полной мере отражали протестные настроения отдельных групп населения.

«Нужен поворот в жизни типа революции», «Голосуем за хороших людей, а мяса в магазинах нет», «Правды нет, она находится в Мавзолее вместе с Лениным», «Глубоко признательно преклоняюсь перед Лениным и его учением. Где же теперь Ленин и его учение? Снова культ в большом и малом», — такие надписи оставляли на бюллетенях жители Кирова.

Фото: vyatkawalks.ru