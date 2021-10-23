Каких врачей нужно пройти для оформления медицинской книжки?

Личная медицинская книжка необходима представителям определенных профессий, перечень которых установлен Минздравом РФ. Регулярное проведение медкомиссий определено строгой необходимостью соблюдения санитарных и гигиенических правил, созданием безопасных условий труда для сотрудников организаций.

Оформляется медицинская книжка только после прохождения полноценной комиссии, состоящей из врачебных осмотров, аппаратных и лабораторных исследований. Полный состав медкомиссии определяется родом деятельности обследуемого и выполняемыми обязанностями, созданными условиями труда на рабочем месте.

Наличие медкнижки обязательно для тех, кто занят производством и переработкой, перевозкой и реализацией продуктов, приготовлением еды и обслуживанием клиентов. Специалисты в области медицины и косметологии, сервисного и бытового обслуживания, обучения и организации спортивных занятий должны проходить регулярные медосмотры.

Что необходимо для получения и продления медкнижки

При устройстве на работу многие работодатели обязывают будущих сотрудников пройти медицинскую комиссию, выдавая им соответствующие направления. Аналогичный документ оформляется и для сотрудников, которые уже устроились на работу и обязаны регулярно проходить повторные осмотры для продления книжки.

Оформляется документ только по результатам комплексного обследования, что регламентировано нормами актуальных законодательных актов.

Чтобы получить действительную и заверенную медицинскую книжку установленного образца или продлить документ по истечении его срока действия потребуется соблюсти несколько этапов:

проведение санитарного обучения с усвоением определенного минимума знаний с аттестации по основным вопросам;

обращение в клинику для проведения осмотров у профильных специалистов, указанных в направлении;

сдать соответствующие анализы и пройти аппаратные исследования, чтобы подтвердить отсутствие противопоказаний.

Действительная медицинская книжка https://xn—-8sbbg4alyjgdgdj8j.xn--p1ai/spravki/meditsinskaya-knizhka выдается по результатам проведенной медкомиссии. В специальную комиссию включаются врачи, обследования и исследования из выданного направления, документ заполняется и заверяется соответствующим образом.

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Врачи каких специальностей включаются в медкомиссию

Полный список специалистов, которых должен посетить в рамках медицинской комиссии сотрудник предприятия указывается в направлении. Перечень включает врачей определенной компетенции, которые смогут диагностировать определенное заболевание и выявить противопоказаний к выполнению рабочих обязанностей.

Для разных профессий и сфер деятельности устанавливается свой список специалистов, которых должен посетить сотрудник. Существует базовый перечень докторов, к нему относятся психиатр и нарколог, дерматовенеролог и отоларинголог, стоматолог и инфекционист, терапевт.

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