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Каких врачей нужно пройти для оформления медицинской книжки?

Станислав Одинцов Партнеры

Личная медицинская книжка необходима представителям определенных профессий, перечень которых установлен Минздравом РФ. Регулярное проведение медкомиссий определено строгой необходимостью соблюдения санитарных и гигиенических правил, созданием безопасных условий труда для сотрудников организаций.

Оформляется медицинская книжка только после прохождения полноценной комиссии, состоящей из врачебных осмотров, аппаратных и лабораторных исследований. Полный состав медкомиссии определяется родом деятельности обследуемого и выполняемыми обязанностями, созданными условиями труда на рабочем месте.

Наличие медкнижки обязательно для тех, кто занят производством и переработкой, перевозкой и реализацией продуктов, приготовлением еды и обслуживанием клиентов. Специалисты в области медицины и косметологии, сервисного и бытового обслуживания, обучения и организации спортивных занятий должны проходить регулярные медосмотры.

Что необходимо для получения и продления медкнижки

При устройстве на работу многие работодатели обязывают будущих сотрудников пройти медицинскую комиссию, выдавая им соответствующие направления. Аналогичный документ оформляется и для сотрудников, которые уже устроились на работу и обязаны регулярно проходить повторные осмотры для продления книжки.

Оформляется документ только по результатам комплексного обследования, что регламентировано нормами актуальных законодательных актов.

Чтобы получить действительную и заверенную медицинскую книжку установленного образца или продлить документ по истечении его срока действия потребуется соблюсти несколько этапов:

  • проведение санитарного обучения с усвоением определенного минимума знаний с аттестации по основным вопросам;
  • обращение в клинику для проведения осмотров у профильных специалистов, указанных в направлении;
  • сдать соответствующие анализы и пройти аппаратные исследования, чтобы подтвердить отсутствие противопоказаний.

Действительная медицинская книжка https://xn—-8sbbg4alyjgdgdj8j.xn--p1ai/spravki/meditsinskaya-knizhka выдается по результатам проведенной медкомиссии. В специальную комиссию включаются врачи, обследования и исследования из выданного направления, документ заполняется и заверяется соответствующим образом.

Предлагая недорогие и качественные услуги сервис Быстро-справки.рф обеспечивает быстрое оформление необходимых медицинских документов. Все заключения и справки оформляются официально с соблюдением требований, возможна курьерская доставка готовой документации, а оплата проводится после получения.

Врачи каких специальностей включаются в медкомиссию

Полный список специалистов, которых должен посетить в рамках медицинской комиссии сотрудник предприятия указывается в направлении. Перечень включает врачей определенной компетенции, которые смогут диагностировать определенное заболевание и выявить противопоказаний к выполнению рабочих обязанностей.

Для разных профессий и сфер деятельности устанавливается свой список специалистов, которых должен посетить сотрудник. Существует базовый перечень докторов, к нему относятся психиатр и нарколог, дерматовенеролог и отоларинголог, стоматолог и инфекционист, терапевт.

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Станислав Одинцов