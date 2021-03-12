Какую роль играет фактор случайности в трейдинге

Многие начинают заниматься трейдингом, набравшись вдохновения от историй сумасшедшего успеха. Например, если кому-то удалось обратить сотню-другую тысяч в солидный капитал, исчисляемый миллионами. Хотя на самом деле умножение даже в несколько раз за короткий срок — ситуация, тоже достойная внимания. Стоит отметить, что о быстрых деньгах в трейдинге не стоит строить иллюзий. Всему причиной является та роль, которую играет случайность.

Фактор случайности на валютном рынке

По данной причине у трейдеров постоянно и возникают ложные надежды. Они же становятся и причиной полного разорения как начинающих, так порой и опытных игроков на рынке. Если суммировать усредненные показатели всех участников на срочном рынке, то на короткой дистанции прибыль будет немного менее нуля (так как обычно более талантливые участники обогащаются за счет менее талантливых; к тому же, никто не отменял различные комиссии, уплату налогов). На фондовых торгах обычно ситуация немного позитивнее. Но и здесь речь идет о небольшом превосходстве над инфляцией, а не «бешеной раскрутке в 20 раз». Случайная прибыль, в несколько раз превышающая ожидания — это условие, которое не может повторяться от раза к разу. Хотя многим игрокам и хотелось бы в это верить.

Медленный рост как путь к успеху

Опытный спортсмен сможет повторить свое достижение; игрок в шахматы еще не раз сумеет повторить мат. Однако что касается трейдеров, то 8-9 из 10 человек обычно уходят в минус. Справиться с рынком, как правило, сможет тот участник рынка, который и обладает обширным опытом, и уделяет торгам достаточно много времени, при этом будучи в состоянии предельной концентрации. Как правило, его эффективность составляет порядка 10 — 20 %. К слову, исполнение сделок по лучшей цене в своей категории предлагается платформой Saxo. Для ознакомления можно открыть страницу тут.

Некоторые трейдеры со стажем в течение длительного времени основную ставку делают на рост всего нескольких бумаг, что позволяет получить им 10 % прибыли сверх индекса. Это может показаться смешным, однако есть мнение, что именно так можно добиться успеха, заработав желанные миллионы. В обыденных условиях, если бы фонд оказался в распоряжении среднестатистического игрока, на такие результаты можно было бы рассчитывать в течение десяти лет.

Распределение времени

Порой трейдер может проводить за работой не весь день, отвлекаться. В этот момент пропускаются нужные сделки, которые могли бы принести прибыль. Или же, напротив, он пропускает определенный промежуток времени, в течение которого мог бы понести убытки. Некоторые игроки также делают акцент на том, что в разном физиологическом и психоэмоциональном состоянии результаты по итогу дня могут также отличаться.

Еще одним существенным фактором может выступать наличие тех или иных раздражителей. Например, если присутствуют отвлекающие факторы, трейдер может очень долго ожидать сигнала, но в нужный момент его внимание переключиться на что-то еще. Сделка оказывается упущенной. Также нельзя не отметить, что сама по себе эта ситуация влияет на восприятие не лучшим образом. Именно поэтому в занятиях трейдингом крайне важен тайминг дня и фактор концентрации внимания.