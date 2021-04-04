Кемеровские сотрудники ГИБДД помогли дальнобойщику из Кировской области

В Кемерове в дежурную часть ОМВД России поступило сообщение о том, что водитель фуры «Скания» попал в трудную дорожную ситуацию.

Он рассказал, что направлялся в посёлок Яшкино из Кирова. Навигатор показал короткий путь, где машина увязла в снегу. Не сумев выбраться самостоятельно, водитель обратился в экстренные службы. Сотрудники ГИБДД привлекли карьерный погрузчик, который расчистил площадку, чтобы машина смогла развернуться и выехать из сугроба.

Дальнобойщик поблагодарил всех, кто оказал ему помощь, и продолжил путь.

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