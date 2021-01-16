Киров засыпало снегом

Южный циклон принес в Киров сильные снегопады.

В связи с экстремальными погодными условиями дорожники перешли на усиленный режим работы. На ликвидацию последствий стихии вышло максимальное количество спецтехники.

К обеду подрядчики распределили по дорогам города более 100 тонн противогололедных материалов. В первую очередь были обработаны улицы с наиболее интенсивным движением и сильными перепадами высот: Ленина, Ломоносова, Воровского, Луганская, Карла Маркса. Лестницы и территории у остановок рабочие убирали вручную.

Также спецтехника чистила катки. Несмотря на снегопад, желающих кататься меньше не стало.

Работы будут вестись круглосуточно до полной очистки города от снега. Пешеходов просят быть внимательнее на дорогах. А автомобилистам советуют воздержаться от поездок.

Также автолюбителей просят убрать транспорт с обочин. Припаркованные по краям дороги машины мешают проездку спецтехники и полноценной уборке снега.

По данным метеорологов, снегопад продлится до утра воскресенья, постепенно ослабевая. За это время сугробы могут вырасти до 30 сантиметров.

После снегопадов в Киров вернутся морозы. По информации Кировского гидрометцентра, с 17 по 20 января температура воздуха будет на 7 градусов ниже нормы.