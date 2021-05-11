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Кировчан напугал окровавленный человек, выпавший из окна

Екатерина Сонина Новости, Происшествия

Инцидент, который люди уже назвали шокирующим, произошёл во дворе одного из домов.

По словам очевидцев, на улице Мопра из окна выпал мужчина. При этом он сам разбил окно и сам же выбрался на свежий воздух. Его соседи проснулись от звуков разбивающегося стекла, а потом услышали громкие крики.

Мужчина был в крови, раздетый. Из груди у него торчал предмет, напоминающий нож. Человек вёл себя крайне неадекватно. Он ходил под окнами, кричал, разговаривал с воображаемыми людьми, что-то искал.

Очевидцы происшествия были очень напуганы. Они вызвали скорую. Приехало сразу две бригады. Человека увезли в больницу. О случившемся сделали сюжет журналисты передачи «Место Происшествия Киров».

Ранее мы писали, что в Кирове молодой человек выпал из окна многоэтажки.

Фото: vk.com/kirovmp

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Екатерина Сонина