Главная > Без рубрики > Выбор редакции > Кировчан предупредили о возможном снеге в начале сентября

Кировчан предупредили о возможном снеге в начале сентября

Екатерина Сонина Выбор редакции, Новости, Общество

Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Центр погоды «Фобос».

НТВ, РИА новости, Российская газета, lenta.ru опубликовали информацию, которая касается и Кировской области. Они написали, что для жителей нашего региона и ещё нескольких субъектов сентябрь начнётся с серьёзного похолодания.

Погода настолько испортится, что могут пойти проливные дожди и даже снег. Календарная осень принесёт понижение температуры до минусовых значений. Жителям рекомендовали менять гардероб.

При этом, похолодание будет сопровождаться пронизывающим ветром. Из-за него может казаться, что на улице холоднее, чем показывает градусник. Будет ли в этом году «Бабье лето» не сообщается.

Напомним, в последние дни августа в Кировской области ожидают первые заморозки.

Фото: kirovpravda.ru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Екатерина Сонина