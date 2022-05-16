Кировчан предупреждают о новом фейке в мессенджерах: кошельки не взрываются

В УМВД по Кировской области утверждают о недостоверной информации, способной вызвать панику населения.

Речь идёт об очередном сообщении, созданном под видом попытки предупреждения людей об опасности. А именно, что якобы на дорогах и скамейках можно найти опасные предметы, выглядящие как мобильники, блокноты, кошельки и так далее, которые могут увечить прикоснувшегося. Доверчивые пользователи интернета охотно передают подобные сообщения своим знакомым, часто из добрых побуждений.

Однако полиция в Кировской области не знает ни об одном случае, описанном в сообщениях. И предупреждает, что распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации карается по закону. Она создаёт угрозу общественному порядку и безопасности.