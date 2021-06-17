Кировчан приглашают на День йоги

20 июня в Кирове в седьмой раз отметят Международный день йоги. В честь праздника в спортивной школе №2 состоится мероприятие для всех, увлекающихся данной практикой.

С 10 до 13 часов все желающие смогут прийти в спортшколу по адресу Октябрьский проспект, 31 и бесплатно ознакомиться с курсом упражнений, которые подойдут и начинающим, и продвинутым йогам. Практики будут показывать преподаватели Ассоциации йоги Кировской области.

Попробовать свои силы в йоге смогут все кировчане старше 6 лет. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация по телефону 46-04-32.

День йоги пройдет при участии культурного центра Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве. Как отмечают в областной Ассоциации йоги, благодаря таким мероприятиям формируется потребность быть здоровым как важнейшая ценность полноценной жизни человека.

Фото: vk.com/koooayko