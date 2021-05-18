Кировчан приглашают послушать просветительские лекции онлайн

У жителей Кировской области появится уникальная возможность стать частью грандиозного общероссийского мероприятия – просветительского марафона «Новое знание».

Как сообщили в пресс-службе организатора – Российского общества «Знание» — мероприятия марафона пройдут с 20 по 22 мая в восьми городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде.

Российское общество «Знание» образовано в 2016 году и занимается и в основном ведет просветительскую работу. Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года, заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Марафон станет началом перевоплощения общества «Знание» в современную высокотехнологичную платформу. Более сотни дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов будут транслироваться на сайте marathon.znanierussia.ru.

Желающие со всего мира смогут поучаствовать в марафоне и получить эксклюзивные знания от 150 широко известных спикеров.

Среди них выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, госуправления, спортсмены и предприниматели. Это люди, добившиеся успеха в указанных сферах.

Об актуальных достижениях и современных технологиях России, реальных проектах и кейсах участникам расскажут такие талантливые персоны, как пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев, ведущий и журналист Владимир Познер, помощники президента РФ Андрей Фурсенко и Владимир Мединский и многие другие.

Спикеры также расскажут гостям истории своего личностного и профессионального развития.

Отметим, что каждый город-участник марафона представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информтехнологии.

«Нам важно бережно хранить и преумножать интеллектуальное наследие общества «Знание». С помощью технологий мы зададим ему импульс и добьемся широкого федерального охвата, сможем найти подход к самым разным аудиториям. И наш Марафон – первый шаг на пути к этой цели», — говорит генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Он также добавил, что марафон «Новое знание» — уникальная просветительская площадка, попав на которую, все россияне узнают о достижениях и прорывах нашей страны в науке, искусстве и других сферах и слушают истории талантливых личностей.