Кировчан просят найти новогодние костюмы советских времён

Приносить наряды можно в музейно-выставочный центр «Диорама».

Музейные работники уже начали готовиться к новому году. Так, представители Диорамы обратились к горожанам с просьбой немного помочь в обустройстве новой выставки.

Людей просят найти старинные новогодние костюмы, маски. В советский период малыши на утренниках были в самых разнообразных нарядах. Малыши были и зайчиками, и снежинками, и мишками, и веселыми разбойниками. Но костюмы оказывались у всех разные. А всё потому, что их шили сами родители. При этом использовали взрослые подручные материалы и ткани.

Сейчас подобные костюмы считаются уникальными и редкими. В Диораме планируют собрать небольшую коллекцию, чтобы представить её на новогодней выставке. Подобные наряды из прошлого позволят окунуться в предпраздничную атмосферу и почувствовать приближение Нового года.

Приносить экспонаты можно в саму Диораму (Киров, Горького, 32). Телефон для справок: 54-04-55.

Фото из открытых источников