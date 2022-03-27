Кировчан просят не выходить на лед

Спасатели отмечают, что весной покрытие водоемов опаснее, чем весной.

Уже несколько недель прошло с момента, когда запретили движение по ледовым переправам на реках Кировской области. Теперь вблизи водоемов расставляют таблички об опасности выхода на лед.

Но азартных рыбаков это не останавливает. Приезжают на реки целыми компаниями и ставят на льду палатки. С ними спасатели проводят регулярные беседы, но несмотря на это каждую весну несколько взрослых мужчин из ледяной воды доставать все-таки приходится.

Еще одна категория, которая доставляет спасателям немало хлопот – дети. Они, не зная техники безопасности, играют на высоких обрывистых берегах у водоемов, сами в одиночку выходят на лед, катаются на льдинах. В результате их приходится спасать и возвращать родителям.

Сотрудники ГУ МЧС по Кировской области просят кировчан провести беседы с детьми об опасности игр вблизи водоемов весной, особенно в период ледохода.

— Весной лед очень отличается от осеннего и зимнего, только появляющийся осенний лед под тяжестью трещит, предупреждая об опасности, весной же он моментально разрушается, превращаясь в ледяную кашу. Под солнечными лучами лед становится рыхлым. К тому же снизу его подтачивает течением. Такой лед не способен выдержать человека, — пояснили в ведомстве.

Поэтому в опасности не только люди, весящие более 70 кг, но и дети. Напомним, на минувшей неделе в Кирове у старого моста едва не утонул 10-летний мальчик.

Фото: ГУ МЧС по Кировской области