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Кировчанам нужно 132 тысячи рублей в месяц для счастья

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Экономика

Жители России назвали сумму ежемесячного дохода, при наличии которой они будут чувствовать себя счастливыми. Об этом сообщает РИА Новости.

Опрос среди экономически активных жителей 541 населенного пункта прошел в апреле-мае 2021 года. В среднем по стране доход, необходимый для счастья, составил 173 тысячи рублей. В 2020 году эта сумма составляла 155 тысяч.

Средняя сумма, которую хотели бы получать мужчины, составляет 192 тысячи рублей. Женщины оценивают счастье в ежемесячные 155 тысяч.

Как и следовало ожидать, дороже всего обходится счастье в Москве. Жители столицы считают, что им необходимо 224 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказался Владивосток (200 тысяч), на третьем – Ростов-на-Дону (195 тысяч).

Жителям Кирова для счастья нужно 132 тысячи рублей в месяц. Недалеко ушли от них жители Липецка (136 тысяч) и Оренбурга (137 тысяч).

Фото: careerist.ru

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Юлия Зорина