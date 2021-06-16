Кировчанам предлагают работу с зарплатой в 100 тысяч рублей

Исследовательский центр портала Superjob подготовил материал про Топ самых привлекательных предложений о работе в небольших городах.

Мониторинг охватил города, где численность населения не превышает миллиона человек. При этом жителей должно быть не меньше 500 тысяч. В числе таких населённых пунктов и Киров.

Как подчеркнули авторы исследования, в список включили вакансии, о которых можно мечтать. Эти предложения актуальны на сегодняшний день. Примечательно, что среди вариантов с достойной оплатой труда есть предложение и для медиков.

Так, на первом месте в Кирове должность стоматолога-ортопеда. Предлагаемая зарплата — 100 тысяч рублей. На втором месте главный энергетик. Ему обещают 65 тысяч рублей. На третьем месте веб-программист. Он сможет получать от 50 тысяч рублей в месяц.

Ранее мы писали, что кировчанам станет проще найти работу.

Фото из открытых источников