Кировчанам предложили выбрать места для кикимор в городе

Авторы общественного проекта «Вятская кикимора» спросили кировчан, где бы они хотели видеть фигурки кикимор. Опрос проводится в группе проекта.

— Друзья, наш проект находится на этапе выбора и согласования мест установки сестёр-кикимор. Вчера активисты прошли по историческим местам нашего города: Гагаринский парк, Александровский сад, Набережная Грина, парк Аполло, сквер 60-летия СССР. Нами были выбраны несколько мест, где возможно появятся наши милые девочки. Может, вы знаете хорошее место для кикимор? Пишите в комментариях, — говорится в сообществе.

Жители Кирова предложили разместить фигурки в Чистых Прудах и в сквере в Радужном.

— Кикимора будет интересна детям и взрослым, — уверены кировчане.

Напомним, проект «Вятская кикимора» зародился в этом году. Авторы идеи предложили разместить в популярных общественных местах 7 фигурок кикимор. Фигурки станут основой для игры-квеста, участники которой будут искать кикимор и получать в награду таинственные истории от персонажей местного фольклора.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 525 тысяч рублей. В эту сумму войдет создание эскизов, изготовление и установка кикимор, а также создание дополненной реальности для квеста. Сбор денег уже начался, хотя о том, согласован ли проект на уровне органов власти, в сообществе умалчивается.

Авторы отмечают, что подобные проекты давно и успешно существуют в других городах России. Так, в Калининграде туристы могут познакомиться с хомлинами – сказочными существами вроде домовых, которые обитают на берегах Балтийского моря. В Белгороде есть фигурки гномов, а в Симферополе – пчелы.

На фото — места, где могли бы поселиться кикиморы.

Фото: vk.com/kikimoravyatskaya