Кировчанам рассказали, где заработать 300 тысяч рублей

Специалисты сервиса «ХедХантер» назвали вакансии в Кировской области с зарплатой до 300 тысяч рублей. В десятку самых оплачиваемых попали айтишники, директор и молочный менеджер.

Первое место в рейтинге занимает вакансия директора филиала по набору и обучению персонала. На этой должности можно заработать до 300 тысяч рублей.

На втором месте – специалист по работе с корпоративными клиентами. При выполнении всех требований его заработок составит до 240 тысяч рублей.

Третье место занимает вакансия ИТ-специалиста. Сотрудник, разрабатывающий программные продукты, может получить от 150 тысяч.

На четвертой позиции – инженер по внедрению и техноддержке. Ему предстоит заниматься настройкой биллинга по всему миру. За это предлагают до 150 тысяч рублей.

На пятом месте оказался ведущий front-end разработчик. В его обязанности входит разработка интерфейсов и сервисов для Единой медицинской информационно-аналитической системы. Обещанная зарплата – 120 тысяч рублей.

Также в десятку самых оплачиваемых вакансий в Кировской области вошли BIM-менеджер ведущий медицинский представитель, PHP/Symfony программист, региональный менеджер по закупу молока, интернет-маркетолог. Всем им готовы платить от 100 тысяч рублей.

Ранее в Кировской области назвали 10 самых востребованных профессий. К сожалению, зарплаты по ним и близко не дотягивают до вышеуказанных.