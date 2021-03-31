Кировчанам рассказали, как сэкономить до 30 процентов на плате за ЖКУ

Плата за жилищно-коммунальные услуги – немалая статья расходов среднестатистической семьи. Как сэкономить до 20-30 процентов от текущей платы, рассказал замдиректора «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Как отметил Костянов, в квитанциях, которые получают жители, есть 4 группы услуг: жилищные, коммунальные, капремонт и дополнительные опции. Проще всего сэкономить на последних. Если решение об установке радиоточки или антенны не было принято на общем собрании, а оплачивается по абонентскому договору, от услуг можно отказаться.

Плата за жилищные услуги устанавливается посредством договорных отношений. Управляющая компания действует в рамках определенных нормативов и должна выполнять прописанный минимум работ.

Дополнительные услуги оплачиваются отдельно, и плата за них определяется на общем собрании. В некоторых случаях она оказывается необоснованно завышенной. В частности, так нередко бывает в вопросах текущего ремонта. И если вам пришла слишком большая «коммуналка», возможно, стоит проверить эту графу расходов.

Но основной пункт, по которому можно сэкономить, — это непосредственно коммунальные услуги. Платить меньше помогут энергосберегающие технологии: лампочки, смесители с аэраторами, а также счетчики электроэнергии, которые до сих пор установлены не у всех.

А вот на капремонте сэкономить вряд ли получится – в каждом регионе есть минимальный взнос, на размер которого жильцы не смогут повлиять.