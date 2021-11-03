Кировчанам рассказали, какова вероятность заболеть коронавирусом после прививки

В Роспотребнадзоре рассказали, какова вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации. По словам главы ведомства Анны Поповой, она составляет от 2 до 5 процентов. Об этом сообщает «Россия 24».

Статистика касается российских вакцин. Их 5: «Спутник V», «Спутник Лайт», 2 варианта «ЭпиВакКороны» (первый уже выведен из оборота) и «КовиВак».

Вопрос, можно ли повторно заболеть коронавирусом, все еще остается спорным. По официальным данным, доля таких случаев крайне невелика. Анна Попова озвучила цифру, что среди переболевших второй раз заражаются ковидом не более 0,25 процента.

При этом врач и медицинский блогер Алексей Водовозов приводит данные, подтверждающие, что прививать переболевших нужно. В доказательство блогер опубликовал еженедельный отчет CDC о заболеваемости и смертности (MMWR). Согласно ему, частота случаев госпитализации у невацинированных переболевших в 5,49 раза выше, чем у вакцинированных, но не болевших коронавирусом ранее.

Ранее 83-летняя жительница Кирова поделилась своей историей о борьбе с коронавирусом. Женщина чуть не умерла и уверена, что ее спасла прививка.