Кировчанам рассказали, куда жаловаться на неубранный снег и сосульки на крышах

Капризы погоды все чаще мешают кировчанам жить. Эта зима не стала исключением. Снегопады, гололед и морозы с последующим потеплением вынуждают дорожников и коммунальщиков постоянно находиться в режиме повышенной готовности.

Куда могут обратиться кировчане, чтобы сообщить о неубранном во дворе снеге, неочищенной крыше или опасных сосульках?

Уборка снега во дворах

За уборку снега с придомовых территорий отвечают обслуживающие организации. Это регламентировано Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Правила вывоза снежных масс от дома в законодательстве не прописаны и являются дополнительной услугой. Выбрать компанию, которая вывезет снег из двора, и способ оплаты могут собственники жилья на общем собрании.

Зимой тротуары и проезжая часть на придомовых территориях должны быть очищены от снега на всю ширину. Их поверхность должна быть ровной, а колея на придомовых проездах не может превышать 5 сантиметров.

Если услуга оказана некачественно, следует обратиться в управляющую компанию. Если вопрос не решился, следует направить обращение в Госжилинспекцию. Также информацию можно направить в ЕДДС.

Очистка крыш от снега и льда

Очистка крыш жилых домов от снега и льда является обязанностью управляющих компаний (а также ТСЖ и ЖСК). При этом сосульки на балконах должен убирать (или сообщить о них в УК) собственник квартиры.

За падение снежных и ледовых масс с крыш нежилых зданий отвечает его собственник.

Если уборка снега и льда во дворе проводится некачественно или не проводится вовсе, собственники жилья могут обратиться с претензией к управляющей организации и добиться перерасчета платежей.

Уборка снега на дорогах Кирова

Задача подрядчиков – проводить своевременную уборку дорог, тротуаров и территорий у остановочных павильонов. Дорожники не должны допускать заужения проезжих частей и должны вовремя обрабатывать дороги противогололедными материалами.

Сообщить о несвоевременной или некачественной уборке снега на городских улицах можно по телефону 8-922-967-22-34. Также можно обратиться в МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова», администрацию города Кирова или Общественную палату Кировской области.