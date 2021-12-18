Кировчанам рассказали о ремонте в снегу грунтовых дорог в Лянгасово

Жители посёлка Лянгасово заметили, что рабочие начали делать грунтовые дороги. Сразу же в соцсетях появились сообщения о том, что обустройство ведётся прямо в снегу. Жители опасаются за качество работ.

Кировская администрация поспешила прояснить ситуацию. Специалисты сообщили, что подрядчик действительно вышел на ремонт грунтовых дорог. Работы ведутся сразу на нескольких улицах.

— На Чапаева, Марьино, Матросова в Лянгасово ведётся ремонт грунтовых дорог. За счёт городского бюджета. И всё в соответствии с техническим заданием. Перед тем, как укладывать щебень, подрядчик убрал снег, наледь, — уточнили в администрации.

Только после расчистки уложили плотный слой покрытия, утрамбовали его.

Как отметили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры, ремонт грунтовых дорог щебнем допускается выполнять в зимних условиях. Однако если кировчане волнуются за качество работ, то представители администрации заверили, что после завершения ремонта объекты будут приниматься специалистами. Кроме того, подрядчик несёт гарантийные обязательства. Они действительны в течение года.

Фото: vk.com/zlo43