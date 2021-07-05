Кировчанам разъяснили, как легко сделать прививку от коронавируса

В Кирове открыто сразу несколько мобильных пунктов вакцинации. Обратиться туда могут все желающие. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Как уточнили в пресс-службе правительства, пункты работают в будние и выходные дни. Так, время работы бригады на Театральной площади с 9 до 17 часов. Сделать там прививку можно до 8 июля включительно.

Ещё один пункт разместился в парке им. Кирова. Он открыт ежедневно с 13 до 20 часов. Его период работы до 15 июля включительно. Кроме того, прививочные посты есть в городских поликлиниках. Они также работают ежедневно.

В нашем городе функционирует и круглосуточный пункт вакцинации. Он открылся в плановом приёмном покое Кировской городской больницы №5. Адрес — ул. Семашко, 1.

Ранее мы готовили материал о том, где сделать прививку от коронавируса в Кирове и что для этого нужно.

Фото: vk.com/kirovreg43