Кировчанам разъяснили, как записать малышей в первый класс

Вопрос обсудили в правительстве региона.

Министерство образования сообщает, что к ним обращается много родителей дошкольников. Горожане хотят знать, как в этом году будет построена кампания по записи малышей в первый класс.

В правительстве региона этому вопросу посвятили совещание. Обсудили на нём и приказ Минпросвещения РФ о порядке приёма на обучение в начальную школу. Так, в документе сохраняется право родителей разных категорий на внеочередной, первоочередной и преимущественный приём.

Приём заявлений для детей, которые проживают на закреплённой территории, начнется 1 апреля. Завершиться он должен 30 июня.

Если семья живёт не на закреплённой к школе территории, то в этом случае заявления начнут принимать 6 июля. А завершат уже в начале сентября.

По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, будет создан удобный механизм подачи документов на зачисление в первый класс в электронном виде через портал госуслуг.

Фото: kirovpravda.ru