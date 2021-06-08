Кировчанам станет проще найти работу

Весь июнь для жителей региона будут проходить бесплатные ярмарки вакансий.

ВятГУ и Центр занятости населения совместно организуют отраслевые ярмарки вакансий. Принять участие в них могут все желающие.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Ярмарки вакансий будут проходить на ул. Преображенская, 41. Дни проведения 10, 17, 18, 22, 24, 29 июня. Время — с 15 до 16 часов. Однако, для участия необходима регистрация. Подробности можно уточнить на сайте ВятГУ.

Там же указано, что на ярмарках запланированы собеседования с работодателями города, информирование о программах обучения ВятГУ. В самом университете сейчас можно бесплатно получить новую востребованную специальность.

Напомним, ранее мы писали, что учебное учреждение сообщает о старте программы, которая полезна людям, оставшимся без работы. Проект предполагает бесплатное обучение. После его прохождения людям помогут с трудоустройством.

Фото из открытых источников