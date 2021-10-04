Кировчане будут праздновать День отца

Президент РФ Владимир Путин учредил в России новый праздник – День отца. Он будет отмечаться в третье воскресенье ноября.

Соответствующий указ глава страны подписал в начале октября. Документ был опубликован на портале правовой информации.

В 2021 году праздник выпадает на 17 октября. К огорчению многих россиян, отдельного выходного дня по случаю новой даты не будет.

Как сказано в указе, новый праздник призван укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства в воспитании детей. Инициатива учреждения Дня отца принадлежит Министерству труда.

Стоит отметить, что в ряде регионов этот праздник существовал уже несколько лет. Так, отмечают День отца в Череповце Новосибирске, Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях. Также празднуют его в Волгограде, правда, в другой день — 1 ноября.

В мире этот праздник отмечают в третье воскресенье июня. Его родиной считается Америка.

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