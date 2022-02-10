Кировчане могут отправиться в экспедицию на Байкал

Для этого нужно стать участником Всероссийского фотопленэра.

Жители Кировской области, которые профессионально занимаются фотографией, а также являются блогерами или видеографами имеют шанс отправиться на фотопленэр «Байкал для каждого».

В одно из красивейших мест планеты также приглашаются мастера гостеприимства, то есть люди, работающие в сфере туризма. Возраст участников — от 18 до 35 лет. Всего будет отобрано 16 фотографов, 4 видеографа, 4 travel-блогера и 4 мастера гостеприимства.

Для счастливчиков приготовлены любопытные маршруты по территориям озера Байкал и Иркутской области. Там они смогут познакомиться с культурой и завораживающей природой. А также сгенерировать информацию, посты, сделать фотографии и видео. Задача экспедиции — создать интересный качественный контент о тех местах. Проезд и проживание частично оплачивается за счёт организатора фотопленэра.

По итогам будет сформирована большая выставка. Экспозиция должна создавать положительный пример путешествий на Байкал и по Иркутской области.

Как уточнили в региональном министерстве спорта и молодёжной политики, отбор участников проходит на конкурсной основе. Подать заявку можно на сайте проекта. https://plannerbaikal.ru/

Кстати, симбиоз сфер медиа и туризма «Байкал для каждого» проходит в нашей стране уже не первый год.

Фото: Samadhi Baikal