Кировчане подвергаются настоящей атаке клещей

В этом году на территории нашего региона огромное количество опасных кровососов.

Специалисты Роспотребнадзора по Кировской области сообщают, что в этом году от укусов клещей пострадало почти в два раза больше жителей региона, чем в прошлом году. Сезон кровососов в 2021 стартовал 11 апреля. В этот день были зафиксированы первые укусы.

За месяц зарегистрировано уже более 760 укусов. В прошлом году за аналогичный период таких случаев было около 400. Повышенная активность клещей может быть обусловлена тёплой погодой. Эксперты предупреждают, опасность не отступает, скорее наоборот. Май обычно считается пиком сезона кровососов.

Известно, что среди пострадавших есть и дети. Их около 180. Уже зафиксированы и случаи боррелиоза.

Парки и скверы в Кирове уже начали обрабатывать специальными веществами. Этой весной в нашем городе акарицидную смесь нанесут на миллион квадратных метров парковых зон.

Жителям стоит быть внимательными. На природе важно осматривать себя и близкий каждые 15-30 минут. Присасывание клеща происходит не мгновенно, ему требуется около часа, чтобы найти подходящее место. Обязательно следует использовать спреи и другие средства, отпугивающие опасных кровососов.

Фото из открытых источников