Кировчане предпочитают Chery Tiggo и Hyundai Solaris

Эксперты «Авито Авто» назвали самые популярные у кировчан модели китайских и южнокорейских машин с пробегом.

Среди «китайцев» лидирует Chery Tiggo. С 1 марта по 27 апреля средняя стоимость этой модели выросла на 16,3% и составила 349 тыс. рублей. На втором месте — Great Wall Hover (459 тыс. рублей), на третьем — Geely Emgrand EC7 (370 тыс. рублей).

Среди южнокорейских брендов самый популярный — Hyundai Solaris. Его средняя стоимость с марта по апрель выросла на 1,9% — до 790 тыс. рублей. Далее идут Daewoo Matiz (165 тыс. рублей и Daewoo Nexia (147 тыс. рублей).