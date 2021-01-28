Кировчане смогут пожаловаться Приволжскому транспортному прокурору

29 января Приволжский транспортный прокурор Дмитрий Конош проведет прием граждан в режиме видеоконференции.

В Кирове он состоится по адресу ул. Горького, 46 (Кировская транспортная прокуратура) с 11 до 12 часов.

Среди заявленных тем — соблюдение прав и свобод гражданина, функционирование воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, перемещение товаров через границу Евразийского экономического союза.

Желающим пообщаться с прокурором рекомендовано взять с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.