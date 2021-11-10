Кировчане смогут принять участие в Экодиктанте

Жители Кировской области смогут принять участие в Экодиктанте. Он продлится с 14 по 21 ноября.

Участником Экодиктанта сможет стать любой человек в возрасте от 6 лет. Для этого необходимо до 13 ноября зарегистрироваться на сайте Экодиктант.рус.

Кроме того, по области будут работать 43 офлайн-площадки. Из-за ситуации с коронавирусом написать здесь диктант смогут только сотрудники или учащиеся заведений, где откроется такая площадка.

Одна из офлайн-площадок появится в ВятГУ.

«Здесь смогут написать Экодиктант студенты и сотрудники университета. Принять в нём участие хотят не только студенты профильного экологического факультета, но и те, кто учится по другим направлениям. Экодиктант — возможность проверить свои знания об окружающей среде, а это направление интересно для всех», — рассказывает заведующая кафедрой экологии и природопользования ВятГУ Екатерина Рябова.

Офлайн-площадки будут работать и на предприятиях. Так, агрохолдинг «Дороничи» откроет её для своих сотрудников и выступит спонсором конкурса видеороликов «Экодиктант на Вятке».

Он проводится до 28 ноября. Участникам необходимо опубликовать видеоролик продолжительностью не более 45 секунд на тему «Почему я участвую в Экодиктанте» в TikТok, Instagram или ВКонтакте и указать хештег #ЭкодиктантНаВятке. Победителей определят в номинациях на самый информативный, оригинальный, эстетичный и экологичный видеоролик. Также предусмотрен «Приз зрительских симпатий».

Вопросы Экодиктанта разбиты на четыре категории: для участников 6-12 и 12-18 лет, для взрослых, не имеющих профильного образования, и для экспертов в сфере экологии.