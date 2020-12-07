Кировчане увидят встречу Юпитера и Сатурна: следующая только через 60 лет

Жители Кировской области увидят редкое явление – соединение Юпитера и Сатурна. До «самого ожидаемого астрономического события года» осталось меньше трёх недель.

Уже сейчас планеты находятся недалеко друг от друга – по космическим, конечно же, меркам. Расстояние между ними составляет около 1,5 градусов, что равняется приблизительно трём дискам полной Луны.

В период с 17 по 25 декабря Юпитер и Сатурн будут находиться на расстоянии менее 30 угловых минут. 21 декабря расстояние между ними будет минимальным – 6 угловых минут, или одна пятая часть диска полной Луны.

Наблюдать соединение планет можно будет с 15.30 в юго-западной части горизонта. Снизу над горизонтом будет яркий Юпитер, а левее и чуть выше Сатурн.

Период видимости продлится около полутора часов.Для наблюдателей с невооруженным глазом планеты практически сольются в одну яркую звезду. А при наблюдении в телескоп у Юпитера будут видны полосы на поверхности и Галилеевы спутники, а у Сатурна — его кольца.

Нужно отметить, что встречи Юпитера и Сатурна происходят в среднем раз в 20 лет, а настолько тесные соединения – ещё реже. В следующий раз газовые гиганты сблизятся на такое расстояние лишь в марте 2080 года.

Ранее мы писали, что в Кировской области наблюдали парад планет.

Фото: vk.com/astro_kirov