Главная > Общество > Кировчанин открыл игорный дом на улице Горького

Кировчанин открыл игорный дом на улице Горького

Юлия Зорина Общество, Новости

На жителя Кирова завели уголовное дело за незаконную организацию азартных игр.

Как было установлено в ходе следствия, в марте этого года кировчанин открыл круглосуточный игорный павильон по адресу Горького, 61а. Там все желающие с соблюдением конспирации могли поиграть в азартные игры на компьютерах, подключенных к интернету. Правда, работал павильон недолго – в мае его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Как выяснилось во время следствия, кировчанин знал, что организация азартных игр в Кировской области запрещена. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее мы писали, что в Кирове закрыли игровой притон на улице Свободы.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Юлия Зорина