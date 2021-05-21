Кировчанин открыл игорный дом на улице Горького

На жителя Кирова завели уголовное дело за незаконную организацию азартных игр.

Как было установлено в ходе следствия, в марте этого года кировчанин открыл круглосуточный игорный павильон по адресу Горького, 61а. Там все желающие с соблюдением конспирации могли поиграть в азартные игры на компьютерах, подключенных к интернету. Правда, работал павильон недолго – в мае его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Как выяснилось во время следствия, кировчанин знал, что организация азартных игр в Кировской области запрещена. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее мы писали, что в Кирове закрыли игровой притон на улице Свободы.