Кировчанин Павел Матанцев стал заместителем прокурора Костромской области

Павел Матанцев назначен заместителем прокурора Костромской области. Сегодня он был представлен коллективу.

Вся предыдущая карьера Матанцева была связана с Кировской областью. Он родился в 1979 году, окончил филиал МГЮА, работал в прокуратуре Первомайского района, а с 2004-го — в областной, где до последнего времени возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Павел Матанцев награждён знаком отличия «За верность закону» III степени и нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».