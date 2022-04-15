Кировчанин пробил стену в кафе, а девушка чуть не устроила пожар в гостинице

В Кирове росгвардейцы задержали подозреваемых в хулиганстве.

Сначала на днях около семи часов утра в питейном заведении на ул. Сутырина разбуянился 33-летний посетитель. Громко матерился, агрессивно вёл себя, а в ответ на замечание администратора проломил бутылкой гипсокартонную стену. Вызванный срочно патрульный наряд вневедомственной охраны успокоил хулигана и передал полиции.

На следующий день патруль вызвали по тревоге в гостиницу на ул. Володарского. По словам администратора, 23-летняя клиентка на почве конфликта со своим молодым человеком пыталась сжечь его вещи в душевой кабине и повредила её. Безобразницу также отвезли в полицию для выяснения обстоятельств.