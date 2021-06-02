Кировчанин рассказал, как тушит лесные пожары

Алексей Сюткин пять лет работает лесным пожарным. По его словам, профессия необычная. Ему приходилось оказываться в сложных ситуациях, с которыми он успешно справлялся.

Алексей стал одним из участников учений по тушению лесного пожара, которые прошли в Оричевском районе. По легенде загорелся лес на площади 0,3 га. Как рассказал начальник кировской «Лесоохраны» Руслан Сибагатулин, с возгоранием боролись сотрудники Оричевской пожарно-химической станции.

В помощь людям пригнали технику. Это автомобили высокой проходимости с подачей воды, тракторы с плугом. Сначала пожар был обнаружен. Далее все силы были брошены на борьбу с огнём. На завершающем этапе пожар ликвидировали. Трактор с плугом проложил минирализированную полосу. Это необходимо для того, чтобы устранить возможность повторного возникновения пожара, его распространения.

Пожарный кировской «Лесоохраны» Алексей Сюткин помогал коллегам бороться с огнём в Оричевском районе. После он поделился своими впечатлениями от профессии. Рассказал, что пришёл в неё пять лет назад. Не пожалел. Профессия необычная, требует особого подхода.

— К ней нельзя относиться как к обычной работе. Случаи бывают самые разные. В том числе опасные. Пожары в лесу отличаются друг от друга по характеру. Горит сосновый бор — следует использовать определённую методику. Если загорелся торфяник, то здесь следует быть особенно осторожным. В этом случае кругом дым, сложно дышать. Кроме того, пылать могут и слои почвы под ногами, — рассказал Алексей.

В Кировской области к защите лесов особое отношение. Только за последние несколько лет удалось приобрести более 150 единиц лесопожарной техники и специального оборудования. Сделали это в рамках национального проекта «Экология», который утвердил президент Владимир Путин.

Фото: Александр Папырин