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Кировчанин рассказал, как тушит лесные пожары

Екатерина Сонина Выбор редакции, Главное, Новости, Общество

Алексей Сюткин пять лет работает лесным пожарным. По его словам, профессия необычная. Ему приходилось оказываться в сложных ситуациях, с которыми он успешно справлялся.

Алексей стал одним из участников учений по тушению лесного пожара, которые прошли в Оричевском районе. По легенде загорелся лес на площади 0,3 га. Как рассказал начальник кировской «Лесоохраны» Руслан Сибагатулин, с возгоранием боролись сотрудники Оричевской пожарно-химической станции.

Кировчанин рассказал, как тушит лесные пожары

Кировчанин рассказал, как тушит лесные пожары

В помощь людям пригнали технику. Это автомобили высокой проходимости с подачей воды, тракторы с плугом. Сначала пожар был обнаружен. Далее все силы были брошены на борьбу с огнём. На завершающем этапе пожар ликвидировали. Трактор с плугом проложил минирализированную полосу. Это необходимо для того, чтобы устранить возможность повторного возникновения пожара, его распространения.

Кировчанин рассказал, как тушит лесные пожары

Кировчанин рассказал, как тушит лесные пожары

Пожарный кировской «Лесоохраны» Алексей Сюткин помогал коллегам бороться с огнём в Оричевском районе. После он поделился своими впечатлениями от профессии. Рассказал, что пришёл в неё пять лет назад. Не пожалел. Профессия необычная, требует особого подхода.

— К ней нельзя относиться как к обычной работе. Случаи бывают самые разные. В том числе опасные. Пожары в лесу отличаются друг от друга по характеру. Горит сосновый бор — следует использовать определённую методику. Если загорелся торфяник, то здесь следует быть особенно осторожным. В этом случае кругом дым, сложно дышать. Кроме того, пылать могут и слои почвы под ногами, — рассказал Алексей.

В Кировской области к защите лесов особое отношение. Только за последние несколько лет удалось приобрести более 150 единиц лесопожарной техники и специального оборудования. Сделали это в рамках национального проекта «Экология», который утвердил президент Владимир Путин.

Фото: Александр Папырин

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Екатерина Сонина