Кировчанин рассказал о наступлении коронавируса в Индии

Бывший директор Котельничского палеонтологического музея Альберт Хлюпин, который путешествует по Индии, опубликовал пост о ситуации с коронавирусом. По словам путешественника, в стране отмечается резкий скачок заболеваемости, а тесты показывают несколько штаммов «короны».

— Как чуть более года назад, повсеместно вводится модный ныне локдаун, иными словами, полная остановка социальной жизни людей, прекращение работы 90% инфраструктуры за исключением экстренных служб, — пишет Хлюпин в своем блоге.

В ряде штатов ситуация весьма плачевна: мест в больницах не хватает, перед ними стоят огромные очереди, а умерших кремируют на улицах под открытым небом.

— Мировые СМИ смакуют одни и те же картинки массово сжигаемых на улицах (и не только) трупов, одни и те же интервью с рыдающими родственниками, потерявшими в этом замесе близких, с бьющимися в предсмертной агонии больными, умирающими без медицинской помощи на асфальте возле больниц, тут же — штабеля из трупов тех, кто уже отошёл в мир иной. Без слез смотреть невозможно… Напугали всех, даже самых отъявленных скептиков…

Почему почти уже было побежденный коронавирус вновь активизировался? Отвечая на этот вопрос, кировчанин предлагает посмотреть в недавнее прошлое, когда Индию буквально накрыло волной массовых мероприятий. Это религиозный фестиваль Кумбхамела, который посетило порядка 150 миллионов человек, международный турнир по крикету, шествия в честь весенних индуистских фестивалей Махашиваратри, Холи и Наваратри с сотнями тысяч участников, а также весенний сезон свадеб, на которые собираются тысячи гостей.

— И вдруг проснулась побежденная было «корона». Она, окрепнув и породив несколько штаммов-убийц, собирает свою страшную жатву по 3000 и более жизней ежедневно.

В настоящее время индийские власти пытаются затормозить взрывной рост заболеваемости путем ограничений. Полным ходом идет в Индии и вакцинация. От коронавируса привиты порядка 10 процентов жителей, что сопоставимо с количеством населения России.

В крупных, более населенных штатах ситуация тяжелее. В маленьком поселке Керим в штате Гоа, где находится сейчас Альберт Хлюпин, все относительно спокойно, только транспортное сообщение с соседними населенными пунктами перекрыто и транспорта стало меньше.

— Люди живут привычной им жизнью, работают все продовольственные и часть хозяйственных магазинов, открыты закусочные и кафе. Существенно поубавилось количество транспорта на дорогах, это связано с блокировкой передвижения между населенными пунктами полицейскими постами. Но местные ездят на скутерах и байках, уличные торговцы развозят товар на велосипедах, как и прежде… Все индийцы за редким исключением ходят в масках даже сидят в салоне автомобиля в маске, это — требование индийских властей.

Для справки

По информации Минздрава Индии, на 6 мая в стране выявлено 412,2 тысячи новых заболевших. Страна занимает второе на место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID в Индии превысило 21 миллион.

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Фото: 1 — из открытых источников, 2 — vk.com/swami_jayant