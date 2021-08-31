Кировчанин украл болгарку из магазина и попал на камеры

Инцидент произошел днем 30 августа в магазине на улице Пугачева.

Охранник магазина рассказал, что при просмотре камер видеонаблюдения он заметил мужчину, который взял с прилавка болгарку и ушел, не оплатив товар. Надеясь, что похититель не ушел далеко, охранник нажал «тревожную кнопку».

На вызов прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к поискам. Вскоре они заметили похожего по приметам мужчину на улице Калинина.

Подозреваемого задержали и доставили в магазин. Охранник опознал нарушителя. Похищенный товар был изъят. Росгвардейцы вызвали полицию и передали 48-летнего мужчину сотрудникам для дальнейшего разбирательства.