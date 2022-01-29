Кировчанин украл элитный коньяк из магазина на улице Жуковского

В Кирове задержали грабителя, который похитил элитный коньяк из магазина.

Инцидент произошел в торговой точке на улице Жуковского. Неизвестный мужчина зашел в магазин, схватил 2 бутылки дорогого алкоголя и сбежал, не оплатив покупку.

Продавец нажала тревожную кнопку. На вызов прибыли сотрудники Росгвардии. Просмотрев камеры наблюдения, они установили приметы подозреваемого.

Около полуночи предполагаемый похититель был задержан во дворе дома на улице Кошевого. Продавец опознала грабителя.

Задержанный, 43-летний мужчина, рассказал, что сдал коньяк в ломбард. Проверка документов показала, что кировчанин находится в розыске за другу кражу. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским.