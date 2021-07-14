Кировчанин вытащил сумку из детской коляски

Происшествие случилось на днях в самом центре Кирова.

В одном из дворов на улице Пролетарской, женщина, играя с малышом, не надолго выпустила из внимания свою детскую коляску. Этим воспользовался неизвестный – он похитил из транспортного средства молодой мамочки сумку.

Женщина обратилась за помощью в полицию. Сообщила приметы подозреваемого.

Спустя короткое время сотрудники Росгвардии заметили похожего по приметам мужчину на улице Свободы. У 41-летнего задержанного забрали сумку, а его самого доставили в отдел полиции.