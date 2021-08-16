Кировчанка дважды стала жертвой финансовой пирамиды МММ

69-летняя кировчанка дважды попалась на удочку мошенников, став жертвой знаменитой финансовой пирамиды МММ.

По словам женщины, в 90-е годы она вложила деньги в МММ. Но получить прибыль так и не смогла. А на днях пенсионерке позвонила девушка, которая рассказала о возможности компенсации за потерянные в пирамиде средства. Звонившая сказала, что пенсионерка может получить 540 тысяч рублей.

Женщина поверила и выразила готовность сделать все необходимое для получения средства. Через некоторое время ей позвонил «сотрудник банка», который сказал, что деньги перечислены, но надо заплатить за них страховку. Ее размер – 54 тысячи рублей. Пенсионерка отправила нужную сумму по указанным реквизитам.

Этого оказалось недостаточно. «Сотрудник банка» звонил еще дважды и просил доплатить за страховку в связи с увеличением суммы компенсации. Пенсионерка перевела сначала 82 тысячи рублей, а потом еще 160. Однако компенсацию так и не получила и обратилась в полицию.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности подозреваемых.