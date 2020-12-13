Кировчанка Мария Ивонина создала проект помощи детям с аутизмом

Её проект был признан одним из лучших на региональном этапе в конкурсе «Молодой предприниматель России».

ИП Мария Ивонина включена в реестр социальных предпринимателей. Этот статус позволяет бизнесменам, работающим в малом и среднем бизнесе, получить финансовую, имущественную, образовательную, информационную, консультационную и методическую поддержку со стороны государства. Мария открыла в Кирове уникальный центр прикладного анализа поведения для детей с проблемами в поведении, задержками речевого и психического развития.

— В 2016 году я закончила сертифицированную программу подготовки специалистов по прикладному анализу поведения (ABA, Applied Behavior Analysis) и работала по специальности в одном из центров Санкт-Петербурга. В том же году я познакомилась со своим будущим мужем и решила вернуться в родной город Киров. В Кирове на тот момент никто не знал о прогрессивных методах прикладного анализа поведения, уже имеющих большую популярность в среде профессионалов во всем мире, и я решила открыть собственный центр, чтобы продолжать практику работы с детьми и развивать метод ABA, ведь он действительно показывает отличные результаты, — сказала Мария Ивонина.

Первый центр был открыт ею на собственные средства в 2016 году. Тогда удалось сформировать только три кабинета.

— Основной ресурс измеряется в данном случае не в деньгах, потому как пришлось вложить много времени и усилий в обучение специалистов и объяснение преимуществ никому неизвестной в Кирове методики. На первом этапе я сама проводила занятия, консультировала родителей и специалистов, писала программы индивидуального развития, — вспоминает Мария. — Сейчас успешно работаем с запуском и развитием речи у неговорящих детей, корректируем нежелательное поведение, обучаем детишек бытовым навыкам, необходимым им для самостоятельной жизни, нарабатываем учебные навыки и многое другое.

Улучшения в развитии детей после занятий отмечают сами родители, которые рекомендуют этот центр другим семьям. На занятия приезжают семьи и из Республики Коми, Удмуртии, Пермского края, Ненецкого автономного округа и других регионов.

Работа кировчанки была высоко оценена и на региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России»: жюри присудили Марии Ивониной первое место в номинации «Социальный предприниматель года».

Ситуация с пандемией повлияла на работу центра, которому пришлось перестроить формат работы.

— Мы, как и все предприятия, оказывающие розничные услуги, были вынуждены закрыть центр на время ограничительных мер. Предполагали подобный вариант развития событий, поэтому разработали и внедрили новую услугу по дистанционному сопровождению ABA-терапии в домашних условиях. То есть обучили родителей основам прикладного анализа поведения, чтобы они самостоятельно занимались дома с ребенком под контролем опытного куратора центра. Этот формат работы показал свою эффективность: наши родители не только смогли удержать наработанные специалистами центра результаты, но и наработать новые навыки, что позволило не потерять драгоценное время в развитии ребенка, — рассказывает Мария Ивонина. — Внедрение этой услуги также позволило нам сохранить команду и выплачивать заработную плату всем специалистам. За время ограничений мы не потеряли ни одного специалиста и даже обучили нескольких стажеров.

Кроме того, центр получил субсидированный кредит на поддержку занятости, это также помогло удерживать стабильный уровень заработной платы сотрудников и сформировать свою финансовую подушку безопасности.

Сейчас в центре у Марии работает уже 10 кабинетов, на постоянной основе занимается более 70 детей по индивидуальным программам развития. Открыты филиалы в Кирово-Чепецке и Йошкар-Оле.