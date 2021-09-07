Кировчанка нашла в огороде бутылку яранской водки прошлого века

В соцсетях пользователи устроили аукцион, чтобы выкупить алкоголь с историей.

Кировчанка поделилась с пользователями интернета необычной новостью. Она работала в огороде и нашла в земле бутылку водки. Бутылка оказалась нераспечатанной.

Этикетка сохранилась достаточно хорошо, чтобы прочитать название и место производства. Алкоголь произвели в 1984 году. При этом сделали его на Яранском ликёроводочном заводе. Женщина поинтересовалась, сколько сейчас стоит такой «исторический» алкоголь.

На этот вопрос пользователи стали предлагать свою цену. Одна из последних была 2500 рублей. Скорее всего, покупатель хотел приобрести бутылку для коллекции. Чем завершилась сделка — не известно. Участники перешли в личную переписку. Об аукционе с водкой из прошлого века написали в паблике «Яранск».

Фото: yandex.ru