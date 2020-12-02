Кировчанка отправилась в уникальную этнографическую экспедицию

Девушка стала одной из участниц проекта «Маршруты России».

В нашей стране реализуется программа, которая призвана привлечь внимание к любопытным точкам России. В основном это места, которые не рекламируют, но они прекрасны. Одно из таких мест — Кольский полуостров в Мурманской области. Туда и направились участники уникальной всероссийской этнографической экспедиции.

Чтобы попасть в экспедицию следовало пройти отбор. На одно место претендовали 95 человек. Удача улыбнулась кировчанке Ксении Хариной. Она оправилась в Мурманскую область. Экспедиция состоит из блогеров, журналистов, фотографов, исследователей. Девушки и юноши посещают интересные места, знакомятся с культурой местных жителей, составляют своё впечатление о Кольском полуострове.

По итогам поездки будет создан путеводитель, аудиоэкскурсия. Подробные материалы о Мурманской области можно будет найти в интернете. Они станут помощниками для туристов, которые решат отправиться на Кольский полуостров или посетить окрестности.

Как сообщила Ксения, она влюбилась в русский север. Он потрясающий. Это место отличается особой силой. Многие верят, что именно здесь можно открыть суперспособности.

Фото: instagram.com/dvorets_kirov